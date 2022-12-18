В начале недели в Татарстане ожидается мокрый снег и ветер до 20 м/с

В понедельник, 19 декабря, в Татарстане сохранится существенное ухудшение погодных условий, которые возникли из-за активного юго-западного циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В начале недели будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Также ожидается мокрый снег, а в ночные часы с дождем. На дорогах гололедица.

Синоптики прогнозируют метель. Температурный фон в течение суток составит около 3-8 градусов со знаком минус.

В Гидрометцентре отметили, что с 17 по 19 декабря ожидается около половины месячной нормы осадков.