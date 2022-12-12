 В Национальной библиотеке РТ пройдет дискуссия о том, какие мероприятия нужны в жилых дворах
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В Национальной библиотеке РТ пройдет дискуссия о том, какие мероприятия нужны в жилых дворах

Вход на дискуссию свободный.

Город
12 декабря 2022  17:48
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Национальной библиотеке РТ пройдет дискуссия о том, каким должен быть современный двор и какие мероприятия нужно в нем проводить. Об этом сообщают в пресс-службе «Нашего двора».

О том, нужно ли сделать жилые дворы активнее и как это сделать расскажут Айгуль Латыпова, директор Дирекции парков и скверов Казани, Эмиль Галеев, руководитель исполнительного комитета Заинского района, Юлия Ахметзянова, координатор проектов штаба «ГЭС.Перезагрузка» в Набережных Челнах, Олег Гордиенко, ведущий архитектор-градостроитель программы «Наш двор», Дарья Райкова, генеральный директор ООО «Соседский центр» в Тюмени. 

Мероприятие состоится 15 декабря в 19:00. Для входа нужно зарегестророваться по ссылке.

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