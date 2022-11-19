В Национальной библиотеке РТ проходит семейный книжный фестиваль «Тау»

В Национальной библиотеке Татарстана 19-20 ноября проходит семейный книжный фестиваль «Тау», сообщает пресс-служба библиотеки.

Фестиваль включает в себя несколько тематических блоков: «Школа книгопечатника», «Креативные чтения», «Творческие встречи и научпоп», «Театр и кино» и так далее. Также организованы выставки, книжные ярмарки, встречи, кинопоказы и многое другое. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что у Нацбиблиотеки Татарстана появился Telegram-бот. С помощью него читатели могут продлить книгу, узнать о наличии той или иной книги в библиотеке, бот также напомнит, что пора возвращать книгу обратно.