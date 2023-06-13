В Национальной библиотеке Татарстана пройдет аниме-фестиваль «Шествие духов»

В Национальной библиотеке Татарстана 30 сентября пройдет аниме-фестиваль «Шествие духов». Об этом сообщили в региональном отделении «Движения первых».

«Для гостей мероприятия будут организованы косплей, cover-dance и K-pop, конкурс арта и зона для игр. Также участники фестиваля смогут посетить ярмарку, аллею авторов и выставки, поучаствовать в мастер-классах, послушать мини-лекции от представителей книжных издательств», – сообщили организаторы.

Фото: © скриншот видео «Движение первых»

«Движение Первых — это Российское движение детей и молодёжи, созданное по инициативе участницы конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской и одобренное Президентом РФ Владимиром Путиным. Оно дает возможности найти друзей по интересам, участвовать в мероприятиях и организовывать свои, запускать проекты по 12 направлениям.