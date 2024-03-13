В Нацмузее РТ открылась выставка достижений татарстанцев в науке, спорте, искусстве и политике

Заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Нацмузея РТ Светлана Измайлова на открытии отметила, что плакаты, посвященные космосу, обычно выставляются 12 апреля - в день первого в мире полета человека в космос. Имя того, кто его совершил, всем известно - это Юрий Гагарин. Однако выставку, уточнила Измайлова, решили открыть накануне 90-летия со дня рождения космонавта.

- Он не только первый, но и самый значимый человек в области освоения космоса, - подчеркнула Светлана Юрьевна.

Представленная коллекция, сообщила она, собиралась многими поколениями музейных работников в процессе научных экспедиций, экспонаты передавались самими героями выставки и их родственниками.

Директор Дома татарской книги Айдар Шайхин заявил, что люди, о которых можно узнать на выставке, вошли в историю как первопроходцы в своих областях. Более 300 уникальных экспонатов рассказывают о достижениях ученых и спортсменов, писателей и композиторов, политиков, чья жизнь связана с Татарстаном.

Заведующая Домом-музеем академиков Арбузовых Наталья Кореева отметила, что на выставке представлены личные вещи первых академиков Татарстана, химиков Александра и Бориса Арбузовых.

Пришла на открытие и дочь известного советского тяжелоатлета Александра Курынова. Светлана Курынова подчеркнула, что для их семьи большая честь быть в числе первопроходцев Татарстана.

На выставке представлены отреставрированные бюсты математика Николая Лобачевского, основоположников казанской химической школы Александра Бутлерова и Николая Зинина. Здесь можно увидеть предметы из астрономической обсерватории, основателем которой был один из первооткрывателей Антарктиды Иван Симонов, инструментарий из лабораторий и награды основателей школы фосфорорганической химии отца и сына Арбузовых, личные шахматы и трубку для курения основателя отечественной космонавтики и руководителя первого полета человека в космос Сергея Королева. Габдулла Тукай представлен на выставке как один из основоположников татарского издательского дела - он занимался выпуском одной из первых газет на татарском языке «Эль-Ислах». В экспозиции можно увидеть дирижерскую палочку композитора Салиха Сайдашева, нотные рукописи автора первой татарской симфонии Назиба Жиганова, платье композитора Сары Садыковой, творения первого татарского скульптора Баки Урманче - бюсты Каюма Насыри и Салиха Сайдашева.

Здесь же медали и тяжелоатлетический пояс с автографом первого олимпийского чемпиона Казани Александра Курынова, наградная лента, кубки, личные шашки и шахматы Рашида Нежметдинова, гоночный комбинезон Эдуарда Николаева. А еще на выставке представлены вещи первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева - столик-подставка для телефона, напольные часы.