 В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
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В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»

Выставка посвящена 160-летию со дня рождения великого ученого-востоковеда.

Республика
25 сентября 2022  16:35
Автор:
Роза Габитова

В Национальном музее Татарстана 29 сентября откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток», посвященная 160-летию со дня рождения великого ученого-востоковеда. Об этом сообщает пресс-служба музея. 

На выставке будут представлены предметы, собранные Катановым во время экспедиции. Посетители смогут увидеть традиционные элементы быта и культуры марийцев, монголов, чувашей, бурятов, калмыков, якутов и многих других народово, также предметы религиозных культов — буддийские иконы, статуэтки Будды и памятники шаманизма. 

Также в музее можно увидеть Грамоту Хамийского тина, который выдавали для разъездов по Западному Китаю. Здесь же экспонируются документы, связанные с биографией Катанова. 

Выставка будет работать до 5 декабря.

 

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