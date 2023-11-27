В налоговой службе расскажут, как работать по ЕНС

29 ноября состоится вебинар с участием начальника отдела урегулирования задолженности Управления ФНС по РТ Элины Лекомцевой. Тема вебинара: вопросы урегулирования задолженности в условиях ЕНС.

Напомним, что с 1 января этого года изменилась система уплаты налогов для юридических лиц. Теперь она осуществляется через единый счет Федерального казначейства. В связи с этим на вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: вопросы: что нужно знать о едином налоговом платеже и едином налоговом счете, как осуществляются зачет и возврат сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, как урегулировать задолженность в условиях ЕНС.

Начало – в 10 утра. Кстати, участие в вебинаре бесплатное. Однако предварительное нужно зарегистрироваться по ссылке.