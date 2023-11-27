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В налоговой службе расскажут, как работать по ЕНС

Единый счет пока вызывает у предпринимателей много вопросов. Исправить это хотят с помощью обучения.

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Республика
27 ноября 2023  13:30
Автор:
Дмитрий Смирнов

29 ноября состоится вебинар с участием начальника отдела урегулирования задолженности Управления ФНС по РТ Элины Лекомцевой. Тема вебинара: вопросы урегулирования задолженности в условиях ЕНС.

Напомним, что с 1 января этого года изменилась система уплаты налогов для юридических лиц. Теперь она осуществляется через единый счет Федерального казначейства. В связи с этим на вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: вопросы: что нужно знать о едином налоговом платеже и едином налоговом счете, как осуществляются зачет и возврат сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, как урегулировать задолженность в условиях ЕНС.

Начало – в 10 утра. Кстати, участие в вебинаре бесплатное. Однако предварительное нужно зарегистрироваться  по ссылке.

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