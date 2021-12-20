 В Нижнекамск поступили 10 новых автобусов от Президента Татарстана
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В Нижнекамск поступили 10 новых автобусов от Президента Татарстана

Транспорт выйдет на маршруты после прохождения всех процедур.

Республика
20 декабря 2021  09:18
Автор:
Роза Габитова

В Нижнекамск поступили 10 новых автобусов из 50, которые подарил городу Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Это большой подарок Президента Татарстана на Новый год, руководство республики поддержало нашу просьбу. Подписано соглашение с руководством группы компаний „ГАЗ“ о поставке 50 автобусов нового поколения „Вектор“», — поделился Муллин.

Транспорт выйдет на маршруты после прохождения ТО, поставки на учет и получения лицензии на перевозку.

Последние автобусы из 50 приедут в пятницу на этой неделе, добавил глава района.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на маршруты выйдут 40 новых газомоторных автобусов с кондиционерами.

 

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