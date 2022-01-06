В Нижнекамске автобусы в Рождество будут курсировать по особому режиму

В Нижнекамске движение общественного транспорта в Рождество будет организовано по особому режиму. Об этом сообщила пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Автобус по городу через остановку «44 микрорайон», храм «Рождество Христово» к церкви «Воскресения Христова» по улице Мурадьяна, 5 выезжает с автовокзала в 23:00, а обратно — в 02:00.

Транспорт до Покровского храма села Большое Афанасово отправится с автовокзала в 21:30, обратно вернется в 02:00.

Трамвай по маршруту № 2 до поселка Красный Ключ будет курсировать до 24:00, обратно — с 02:00.

В пресс-службе отметили, что церковные службы в Рождество пройдут в 16 храмах и церквях Нижнекамского района.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 33 храмах Татарстана выявили 64 нарушения пожарной безопасности. Шесть нарушений были устранены.