В Нижнекамске более 9 тыс. человек остались без отопления из-за аварийных отключений

В 47 многоквартирных домах города наблюдается отсутствие подачи тепла. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале мэрии города.

По предоставленным данным, неотапливаемыми оказались жилые помещения, в которых проживает 9004 граждан. Проблемные объекты расположены на проспекте Строителей, а также на улицах Тукая, Вокзальной, проспекте Мира, Школьном бульваре, Тихой Аллее, проспекте Химиков, проспекте Вахитова, улицах Менделеева, Корабельной, Юности, Бызова, проспекте Шинников, а также на улицах Сююмбике и Чулман. Исправительные работы запланированы на завтра, 14 октября.

В доме под номером 2 на улице Мурадьяна ситуация улучшилась – отопление было восстановлено. Ранее в этом здании отсутствовало тепло из-за повреждения на теплотрассе.

«Важно! Если ваш дом не фигурирует в списке, но батареи по-прежнему холодные, обратитесь в управляющую компанию. Вероятно, проблема заключается в завоздушивании батарей», — уточняется в сообщении.