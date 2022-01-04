 В Нижнекамске двое подростков попытались обокрасть магазин
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В Нижнекамске двое подростков попытались обокрасть магазин

Отпечатки несовершеннолетних уже сняты с места преступления.

Республика
4 января 2022  13:26
Автор:
Ольга Ильина

В Нижнекамске полиция ищет двух подростков, которые попытались совершить кражу в одной из торговых точек в местном торговом центре «Сезам». Об этом сообщают телеканал НТР 24.

К несчастью горе-грабителей момент нападения записала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как подростки сначала попытались залезть в кассу, но ничего не получилось, и они сломали торговое оборудование.

Отпечатки пальцев уже сняты правоохранителями с места преступления. Также сообщается, что в полицию написано заявление о разбое.

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