В Нижнекамске двое подростков попытались обокрасть магазин

В Нижнекамске полиция ищет двух подростков, которые попытались совершить кражу в одной из торговых точек в местном торговом центре «Сезам». Об этом сообщают телеканал НТР 24.

К несчастью горе-грабителей момент нападения записала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как подростки сначала попытались залезть в кассу, но ничего не получилось, и они сломали торговое оборудование.

Отпечатки пальцев уже сняты правоохранителями с места преступления. Также сообщается, что в полицию написано заявление о разбое.