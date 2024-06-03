В Нижнекамске этим летом не будут работать фонтаны

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Республика
3 июня 2024  13:30
Автор:
Валерий Саидов

В ходе летнего сезона 2024 года в Нижнекамске фонтаны будут выключены для предотвращения случаев несчастных случаев и травм. По информации пресс-службы Нижнекамского района, в городе всего 4 фонтана.

Из-за технических неполадок на сегодняшний день фонтаны не работают. Для обеспечения безопасности было принято решение временно не активировать их. Администрация извинилась за доставленные неудобства и выразила надежду на понимание ситуации. Они также сообщили, что в этом году планируется техническое обслуживание фонтана «Су анасы» в парке имени Г. Тукая.

На совещании глава Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил, что на исправление всех фонтанов потребуется 50 миллионов рублей. Эти работы запланированы на следующий год.

Муллин обратился к горожанам с просьбой понять сложившуюся ситуацию. Он пояснил, что фонтаны должны быть безопасными, их техническое состояние требует серьезного внимания. Глава отметил, что рассматривался высокий риск травмоопасности из-за электрических параметров фонтанов.

По его словам, средний срок службы фонтанов составляет 3-5 лет, после чего необходима полная реконструкция, стоимость которой почти равна стоимости фонтана. Муллин заверил, что в следующем году администрация постарается привести все фонтаны в надлежащее состояние.

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