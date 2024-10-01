В Нижнекамске грузовик столкнулся с локомотивом

Сегодня утром в Нижнекамске произошло ДТП с участием грузовика и локомотива. Авария произошла около 9:20 на односторонней дороге, ведущей в сторону промышленной зоны.

По предварительным данным, водитель грузовика «Шахман» 1988 года рождения, двигаясь в сторону промзоны, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с локомотивом.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.