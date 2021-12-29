В Нижнекамске местная жительница подозревается в убийстве бывшего мужа

В Татарстане в городе Нижнекамск местная жительница подозревается в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

Вчера, 28 декабря 2021 года, в погребе одного из домов по улице Лесной обнаружили тело 64-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранениями. По предварительной версии, потерпевший умер за две недели до обнаружения тела.

В преступлении подозревается 57-летняя бывшая супруга потерпевшего. Она дала признательные показания. Следствие установило, что в течение нескольких недель бывшие супруги злоупотребляли алкоголем. На фоне злоупотребления спиртными напитками, потерпевший стал попрекать женщину в аморальном образе жизни, а та в ответ нанесла ему смертельные ранения ножом.

Подозреваемая спрятала тело в погребе, чтобы его не увидели дочь и внучка. Однако позже женщина рассказала о случившемся родственникам, которые обратились в правоохранительные органы.