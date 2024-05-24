В Нижнекамске местные жители накормили дорожников

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Республика
24 мая 2024  10:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Необычный жест доброты оказали нижнекамцы строителям дороги на улице Корабельная. Они организовали стол для рабочих и накормили вкусным обедом в благодарность за труд.

К концу мая здесь будет построена дорога, появятся новые бордюры, уложена брусчатка, пишет НТР 24.

Один из дорожных рабочих Валерий Архипов предполагает, что жители просто увидили, как они «очень хорошо работают» – вот и решили оценить работу обедом.

Как пояснила потом одна из жительниц двора Юлия Руденко, оказалось, что 27 мая они отмечают День добрососедства, поэтому и решили угостить строителей. Подключился даже малый бизнес, поэтому стол пестрил не только домашним вареньем, компотами и соленьями, но также шашлыками и птицей-гриль.

 

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