 В Нижнекамске назначен новый замруководителя исполкома по благоустройству
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В Нижнекамске назначен новый замруководителя исполкома по благоустройству

Ярмиев работал заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Республика
13 декабря 2021  16:26
Автор:
Николай Лукоянов

В Нижнекамске пост замруководителя исполкома по благоустройству занял 33-летний Айназ Ярмиев, сообщил руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин. 

«У Айназа Ярмиева накоплен внушительной опыт работы. Вопросы, которые будет курировать Айназ Алмазович, — это вопросы благоустройства», — отметил руководитель Нижнекамского района.

Ранее Ярмиев работал заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Также он работал в префектуре «Старый город» и администрация Кировского и Московского районов Казани. В 2019 году он курировал вопросы благоустройства.

Рамиль Муллин добавил, что тот опыт, который имеется у нового замруководителя исполкома по благоустройству, нужен для развития города.

 

 

 

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