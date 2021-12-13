В Нижнекамске назначен новый замруководителя исполкома по благоустройству

В Нижнекамске пост замруководителя исполкома по благоустройству занял 33-летний Айназ Ярмиев, сообщил руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«У Айназа Ярмиева накоплен внушительной опыт работы. Вопросы, которые будет курировать Айназ Алмазович, — это вопросы благоустройства», — отметил руководитель Нижнекамского района.

Ранее Ярмиев работал заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Также он работал в префектуре «Старый город» и администрация Кировского и Московского районов Казани. В 2019 году он курировал вопросы благоустройства.

Рамиль Муллин добавил, что тот опыт, который имеется у нового замруководителя исполкома по благоустройству, нужен для развития города.