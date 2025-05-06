В Нижнекамске открылся первый в Закамье центр помощи бывшим заключённым

news_top_970_100
Республика
6 мая 2025  14:19

На базе приюта «Ихлас» начал работу новый центр пробации, который станет опорной площадкой для социальной адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Центр предлагает комплексную поддержку: помощь в восстановлении документов, поиске работы и жилья, налаживании семейных связей, а также психологическое сопровождение.

В работе учреждения задействованы специалисты УФСИН по Татарстану, Минтруда республики, службы занятости, местной администрации и аппарата уполномоченного по правам человека. Это первый подобный центр в Закамском регионе, призванный помочь бывшим осуждённым вернуться к нормальной жизни.

news_right_column_240_400
Новости
Казань готовится к масштабному празднованию Дня Победы
В Татарстане начался прием заявочных документов на грант «Агротуризм»
В Татарстане ожидаются ночные заморозки до -2°C
В Нижнекамске открылся первый в Закамье центр помощи бывшим заключённым
Глава Татарстана вручил ордена Мужества семьям погибших героев
Экс-главе ФСС Татарстана смягчили наказание за взятку
Для диспансеризации казанцев открыты мобильные пункты
«У меня есть мечта - хочу вырасти»