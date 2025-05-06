В Нижнекамске открылся первый в Закамье центр помощи бывшим заключённым

На базе приюта «Ихлас» начал работу новый центр пробации, который станет опорной площадкой для социальной адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Центр предлагает комплексную поддержку: помощь в восстановлении документов, поиске работы и жилья, налаживании семейных связей, а также психологическое сопровождение.

В работе учреждения задействованы специалисты УФСИН по Татарстану, Минтруда республики, службы занятости, местной администрации и аппарата уполномоченного по правам человека. Это первый подобный центр в Закамском регионе, призванный помочь бывшим осуждённым вернуться к нормальной жизни.