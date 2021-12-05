В Нижнекамске парализованного инвалида выставили из съемной квартиры в подъезд

В одном из домов Нижнекамска на улице Корабельной в подъезде поселился мужчина. Парализованного после инсульта Владимира Мищенко выставили из квартиры, которую он снимал в этом доме.

Жена его в больнице, а владельцы квартиры мужчину выселили, по его свловам, за неуплату аренды. В подъезде Мищенко провел три дня, питаясь тем, что ему давали соседи, рассказывает телеканал «НТР». Он не может полноценно двигаться и ходить в туалет.

Соседи не смогли пристроить инвалида в хоть какой-то реабилитационный центр. Дело в том, что у него отсутствуют документы и не сделана вакцинация. А в условиях пандемии в подобные учреждения принимают только после сделанной прививки.

Фото: © пресс-служба администрации Нижнекамского района

После того, как на ситуацию обратили внимание нижнекамские СМИ, а после и администрация Нижнекамского района Владимира Мищенко госпитализировали в больницу. В пресс-службе администрации рассказали, что после диагностики на следующей неделе его перенаправят в пансионат в Набережных Челнах. Там же пообещали посодействовтаь с восстановлением документов.

Прокуратура также организовала проверку после выселения инвалида из квартиры.