В Нижнекамске показали, как чрезпищеводное ЭхоКГ помогает избавить от сердечных аритмий

В Нижнекамской ЦРМБ впервые провели операцию с применением чрезпищеводного эхокардиографического исследования. Это современный метод диагностики, который позволяет получить более точную картину работы сердца.

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Пациентка с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта жаловалась на сильное сердцебиение, вызванное нарушением ритма сердца. Врачи НЦРМБ вместе с коллегами из больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов провели операцию с использованием чрезпищеводного ЭхоКГ.

Меддесант из Набережных Челнов провел мастер-класс и показал, как с помощью ультразвукового аппарата со специальным датчиком провести чрезпищеводное эхокардиографическое исследование.

«Мы сделали пункцию межпредсердной перегородки в левое предсердие и провели радиочастотную катетерную абляцию, – рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Крохалёв. – Это хирургический катетерный метод лечения сердечных аритмий, основанный на воздействии радиочастотной энергии на аритмогенные очаги с целью их разрушения и подавления активности».

Теперь в Нижнекамской ЦРМБ смогут применять этот метод лечения для пациентов со сложными видами нарушения ритма сердца.