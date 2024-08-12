В Нижнекамске появится научно-исследовательский центр ТАИФ-НК

Компания ТАИФ-НК приступила к строительству научно-исследовательского центра в промышленной зоне Нижнекамска. Проектная документация и результаты инженерных изысканий уже прошли экспертизу, о чем свидетельствует информация на сайте Единого государственного реестра заключений.

В новом центре будут разрабатываться отечественные технологии глубокой переработки нефти, что будет способствовать развитию не только региона, но и всей страны.

Завершение строительства запланировано на конец текущего года. В 2025 году планируется установить технологическое оборудование, провести монтажные и пусконаладочные работы.