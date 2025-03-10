В Нижнекамске появятся гериатрический центр, филиал онкодиспансера и реабилитационный центр

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Республика
10 марта 2025  17:12

В Нижнекамске запланировано строительство нескольких крупных медицинских объектов, включая межрайонный гериатрический центр, филиал онкодиспансера и реабилитационный центр. Об этом сообщил мэр города Рамиль Муллин на еженедельном совещании, подводя итоги встречи с министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным.

Гериатрический центр
Создание межрайонного гериатрического центра позволит оказывать медицинскую помощь не только жителям Нижнекамска, но и соседних районов. По словам Муллина, проект расширит возможности обязательного медицинского страхования (ОМС), привлечет дополнительное финансирование и повысит качество обслуживания пожилых пациентов.

Филиал онкодиспансера
В городе также планируется открыть филиал Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД). В нем будут проводиться диагностика, хирургическое лечение, радиотерапия и химиотерапия. Для размещения центра рассматривается шестиэтажное здание, которое сможет вместить все необходимые отделения.

Реабилитационный центр
Новый реабилитационный центр будет предназначен для пациентов, перенесших инсульты, инфаркты и тяжелые травмы. Комплексный подход к реабилитации позволит снизить уровень инвалидности и улучшить качество жизни пациентов.

Другие проекты
Помимо этого, в Нижнекамске планируется строительство новых взрослых поликлиник на улицах Корабельной, Мира и в 51-м микрорайоне, а также детской поликлиники на улице Табеева.

Эти проекты направлены на улучшение доступности и качества медицинской помощи для жителей Нижнекамска и близлежащих районов. Реализация инициатив позволит укрепить инфраструктуру здравоохранения и повысить уровень обслуживания пациентов.

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