В Нижнекамске прокуратура разбирается с хозяевами запертой в машине собаки

Прокурору Нижнекамска поручено проверить информацию о жестоком обращении с животным и дать правовую оценку действиям причастных лиц, сообщает надзорное ведомство.

Хозяева бросили собаку в холодной машине. По словам очевидцев, она сидела в автомобиле несколько дней. Окно было приоткрыто, собаку трясло от холода

Когда горожане разместили пост в соцсети, объявились родственники хозяев. Они пояснили, что выгнать пса на мороз пришлось из-за аллергии на животное. Недугом, якобы, страдает мать хозяина. Раньше собаку содержали в частном доме, но его продали. Под натиском неравнодушных граждан пса извлекли из машины. Волонтеры взяли ситуацию на контроль. Прокуратура тоже.