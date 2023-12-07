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В Нижнекамске прокуратура разбирается с хозяевами запертой в машине собаки

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Республика
7 декабря 2023  20:06
Автор:
Виктория Осинина

Прокурору Нижнекамска поручено проверить информацию о жестоком обращении с животным и дать правовую оценку действиям причастных лиц, сообщает надзорное ведомство.

Хозяева бросили собаку в холодной машине. По словам очевидцев, она сидела в автомобиле несколько дней. Окно было приоткрыто, собаку трясло от холода

Когда горожане разместили пост в соцсети, объявились родственники хозяев. Они пояснили, что выгнать пса на мороз пришлось из-за аллергии на животное. Недугом, якобы, страдает мать хозяина. Раньше собаку содержали в частном доме, но его продали. Под натиском неравнодушных граждан пса извлекли из машины. Волонтеры взяли ситуацию на контроль. Прокуратура тоже.

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В Нижнекамске прокуратура разбирается с хозяевами запертой в машине собаки
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