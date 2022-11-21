В Нижнекамске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП

В Нижнекамске водитель автомобиля «Нива» сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Авария произошла 19 ноября. По предварительной информации, водитель не уступил дорогу пешеходу, переходившему по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники полиции установили личность водителя, совершившего наезд, и задержали его. Им оказался 50-летний нижнекамец, управлявший машиной в пьяном состоянии.

На виновника ДТП составили административные материалы, по которым ему грозит штраф 30 тыс. рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет, арест на 15 суток. Также возбудили дело об административном правонарушение за нарушение правил дорожного движение или использование ТС, которое повлекло вред средней и легкой тяжести здоровью человека.