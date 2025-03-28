В Нижнекамске в пожаре погиб пенсионер

В Нижнекамске на пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице Бызова погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожарные вскрыли запертую металлическую дверь и обнаружили сильно захламлённое помещение, где горели мебель и вещи. Возгорание площадью 18 квадратных метров было ликвидировано силами девяти специалистов и трёх единиц техники.

Ранее в этой квартире уже происходил пожар, и дознаватели предполагают, что причиной нового возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Напоминаем о правилах безопасности: не курите в постели, убедитесь, что сигарета потушена, оборудуйте место для курения пепельницей и устанавливайте пожарные извещатели. Безопасность начинается с вас!