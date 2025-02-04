В Нижнекамске водитель получил травмы при столкновении с припаркованным авто

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Республика
4 февраля 2025  15:05

В Нижнекамске на улице 2-ая Промышленная произошла авария, в которой пострадал 30-летний водитель Toyota Avensis. Во время движения он превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в стоящий припаркованный автомобиль Zotye T600. Инцидент зафиксирован сегодня около семи часов утра.

По информации Госавтоинспекции Нижнекамска, за рулем припаркованного Zotye находился 48-летний мужчина. В результате происшествия водитель Toyota получил перелом голени, однако госпитализация ему не потребовалась.

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Новости
В Нижнекамске водитель получил травмы при столкновении с припаркованным авто
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