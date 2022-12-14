 На «Нижнекамскнефтехиме» после пожара выявили кратковременное превышения ПДК вредных веществ
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На «Нижнекамскнефтехиме» после пожара выявили кратковременное превышения ПДК вредных веществ

Вчерашняя проба показала, что ПДК не превышена.

Республика
14 декабря 2022  18:21
Автор:
Роза Габитова

В Нижнекамске экологи выявили кратковременное превышение ПДК в пробах воздуха, которые отобрали во время пожара в цехе по выделению каучуков на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает Минэкологии республики.

Как сообщили в ведомстве, пробы были взяты в 4 разных точках — на границе санитарно-защитной зоны завода и в жилом массиве. Превышение по ацетальдегиду в ЖМ равнялось 1,6 ПДК, по пропионовому альдегиду — в 2,2 ПДК. 

Также пробы были взяты вчера на тех же точках. Они показали, что в воздухе нет превышения ПДК. Результаты обоих анализов министерство передало в территориальный отдел Росприроднадзора города.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в промышленной зоне Нижнекамска загорелся цех по выделению каучуков. Сообщение о пожаре в здании цеха поступило 12 декабря в 14.38. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. По предварительной информации, никто не пострадал. Из цеха самостоятельно вышли 72 человека.

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На «Нижнекамскнефтехиме» после пожара выявили кратковременное превышения ПДК вредных веществ