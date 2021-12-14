В Нижнекамске задержали женщину, ударившую сожителя ножом в грудь

В Нижнекамске сотрудники Росгвардии задержали женщину, ударившую сожителя ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время дневного патрулирования сотрудники Нижнекамского ОВО получили информацию из полиции о том, что в малосемейном общежитии по улице Корабельной ранили ножом мужчину.

Росгвардейцы выехали в дежурную часть территориального УМВД РФ, где находился потерпевший, и выяснили, что несколько ножевых ранений ему нанесла сожительница, с которой они вместе выпивали. В процессе застолья супруги поругались, тогда женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им мужчину несколько раз в область груди. После потерпевший сумел выйти из общежития и отправился в полицию.

Прибыв на место преступления, сотрудники Росгвардии обнаружили следы крови на полу кухни. А в соседней комнате находилась и сожительница потерпевшего — ранее судимая, 1976 года рождения.

Подозреваемую задержали и передали сотрудникам полиции. Нетрезвая женщина в содеянном сразу призналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».