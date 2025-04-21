В Нижнекамске завершили отопительный сезон

Власти Нижнекамска официально прекратили подачу тепла в жилые дома и социальные объекты с 21 апреля. Соответствующее постановление подписано после стабилизации среднесуточных температур.

Как пояснил замглавы района Александр Умников, решение принято на основании климатических показателей, позволяющих перейти на летний режим эксплуатации коммунальных систем. Отключение затронуло все объекты, подключенные к централизованному теплоснабжению.

Традиционно отопительный сезон в Татарстане завершается при устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через +8°C. В этом году график отключения тепла соблюдается в плановом режиме.