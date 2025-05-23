В Нижнекамске завершился конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

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Город
23 мая 2025  15:10

В городе завершился 31-й республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», собравший лучшие команды со всего Татарстана. В течение нескольких дней школьники демонстрировали мастерство владения велосипедом, знания правил дорожного движения и навыки оказания первой помощи.

Абсолютным чемпионом соревнований стала команда из Балтасинского района, подготовленная педагогом Нурсилей Загидуллиной. Казанские школьники под руководством Михаила Храмова заняли вторую ступень пьедестала, а бронзовые награды достались представителям Кировского района столицы Татарстана, которых тренировал Айнур Рахматуллин.

«Этот конкурс уже более трёх десятилетий остаётся важной частью нашей работы по профилактике детского дорожного травматизма», – подчеркнул заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов во время торжественной церемонии награждения.

Победители получили памятные кубки, медали, дипломы и ценные подарки. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия не только повышают дорожную грамотность подрастающего поколения, но и помогают воспитывать ответственных участников дорожного движения.

Конкурс «Безопасное колесо» традиционно проходит при поддержке Госавтоинспекции Татарстана и Министерства образования и науки республики, объединяя сотни школьников, увлечённых изучением правил дорожной безопасности.

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В Нижнекамске завершился конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
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