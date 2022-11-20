 В нижнекамском парке «Семья» установили желтую елку
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В нижнекамском парке «Семья» установили желтую елку

Горожане порадовались новогоднему украшению.

Республика
20 ноября 2022  17:30
Автор:
Роза Габитова

В нижнекамском парке «Семья» установили елку необычного цвета — желтого. Информация об этом и фото новогодней красавицы появилась в социальных сетях. 

Горожане порадовались новогодней елке. Также они отметили выбор нехарактерного цвета. 

«Это не елка, похожа на гигантскую кукурузу», — написал один из комментаторов.

«Елка должна быть зеленой…или я отстала от жизни?» – вопрошает еще одна пользовательница соцсети. 

Желтая елка Нижнекамска 

Фото: © Алмаза Фаттахова

Ранее «КВ» сообщали, что на оформление казанской новогодней елки перед центром семьи «Казан» выделили 13 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. 

Заказчик тендера — комитет внешнего благоустройства города. Подрядчиком стала компания из Санкт-Петербурга «Елочкин». 

Желтая елка Нижнекамска 

Фото: © Алмаза Фаттахова

 

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