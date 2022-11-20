В нижнекамском парке «Семья» установили желтую елку

В нижнекамском парке «Семья» установили елку необычного цвета — желтого. Информация об этом и фото новогодней красавицы появилась в социальных сетях.

Горожане порадовались новогодней елке. Также они отметили выбор нехарактерного цвета.

«Это не елка, похожа на гигантскую кукурузу», — написал один из комментаторов.

«Елка должна быть зеленой…или я отстала от жизни?» – вопрошает еще одна пользовательница соцсети.

Желтая елка Нижнекамска Фото: © Алмаза Фаттахова

Ранее «КВ» сообщали, что на оформление казанской новогодней елки перед центром семьи «Казан» выделили 13 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик тендера — комитет внешнего благоустройства города. Подрядчиком стала компания из Санкт-Петербурга «Елочкин».