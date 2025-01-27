В Нижнекамском районе пострадали три человека при столкновении автомобилей

В Нижнекамском районе произошла серьезная дорожная авария, в которой столкнулись два отечественных автомобиля. По предварительным данным, произошел лоб в лоб удар между «Ладой Ларгус» и «Ладой Калиной», в результате чего один из автомобилей выбросило на обочину дороги.

Согласно фотографиям, размещенным очевидцами в социальных сетях, оба транспортных средства получили существенные повреждения. По информации, предоставленной Госавтоинспекцией Татарстана агентству «Татар-информ», в результате происшествия обошлось без жертв, однако пострадали три человека.

Стоит отметить, что ранее в Казани на одном из перекрестков произошло еще одно происшествие с участием двух автомобилей, в котором одному из водителей потребовалась медицинская помощь.