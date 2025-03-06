В Нижнекамском районе скоро построят два завода

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Республика
6 марта 2025  12:36

В Нижнекамском районе Республики Татарстан появятся два новых производственных предприятия. Об этом стало известно из выступления первого заместителя руководителя исполкома района, Ильназа Мухаметьянова, на прошедшей сессии. Один из заводов будет специализироваться на выпуске метионина, а другой займется глубокой переработкой зерновых культур.

Под реализацию масштабного проекта «Глубокая переработка зерна» выделен земельный участок площадью 110 гектаров. Ожидается, что запуск этого завода позволит наладить выпуск импортозамещающей продукции, в частности, ксантановой камеди, валина, триптофана и изолейцина, что существенно укрепит позиции региона на рынке.

Второй проект, «Производство метионина», займет территорию в 61 гектар. На новом предприятии планируется создать более тысячи рабочих мест, что внесет значительный вклад в экономическое развитие района.  Этот завод призван сыграть ключевую роль в импортозамещении незаменимых органических соединений, необходимых для стабильного и прогрессивного развития российского животноводства.

Оба объекта строятся в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», что подчеркивает их стратегическую важность для страны.

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