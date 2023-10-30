В Нижнем Новгороде назвали победителей окружного финала конкурса «Лидеры России»

В нижегородском ТЮЗе состоялась церемония подведения итогов окружного финала пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Были определены 46 победителей из 11 субъектов ПФО. Среди них были и пять представителей нашей республики. Это: Ильнар Ихсанов (Казань, компания Air Liquide), Екатерина Кузьмина (Казань, ООО «Айти42»), Алексей Мокшин (Набережные Челны, ООО НПП «РУ-ИНЖИНИРИНГ»), Ксения Чеботарева (Казань, лицей №185) и Лиана Шакирова (Казань, индивидуальный предприниматель). Все победители отправятся на суперфинал, который состоится в феврале 2024 года. А по итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Победители всех окружных финалов выходят в суперфинал конкурса. Все они получат грант на 1 млн рублей на образование и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России.

Как сообщают организаторы конкурса, всего из Поволжья на участие в пятом сезоне было подано более 24 тысяч заявок. Из них только 399 человек получили допуск к очным испытаниям.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров немного рассказал о победителях: «Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. Но настоящих лидеров выделяет одно – стремление работать для людей и нашей страны».

Один из суперфиналистов Ильнар Ихсанов сообщил, что участвует в конкурсе во второй раз. «Меня переполняют эмоции, я поставил себе амбициозную цель и достиг ее! Невероятная атмосфера, отличные кейсы!» – не скрывал эмоций победитель.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента РФ. Пятый сезон проекта стартовал в апреле 2023 года. За все время проведения на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. Конкурс проводит АНО «Россия – страна возможностей», созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.