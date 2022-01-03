 В ночь с 3 по 4 января россияне смогут увидеть первый в году звездопад
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В ночь с 3 по 4 января россияне смогут увидеть первый в году звездопад

На небе ожидается до 120 метеоров в час.

Истории
3 января 2022  18:50
Автор:
Николай Лукоянов

В России в ночь с 3 по 4 января ожидается первый в 2022 году звездопад. В это время придется пик активности метеорного потока Квадрантиды, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Название звездопада – Квадрантиды идет от созвездия Стенного Квадранта. Наилучшее время для наблюдений за звездопадом – период с полуночи до рассвета. Звездный поток начался еще 28 декабря и будет продолжаться до 12 января.

«<…> ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе!» — говорят эксперты.

Завтра, 4 января, Земля приблизится к Солнцу, что позволит наблюдателям увидеть самый большой солнечный диск в 2022 году.

 

 

 

 

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