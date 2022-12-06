 В Ново-Савиновском районе Казани откроют детский сад на 220 мест
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В Ново-Савиновском районе Казани откроют детский сад на 220 мест

Детсад смогут посещать дети с ОВЗ.

Город
6 декабря 2022  10:36
Автор:
Ольга Ильина

В Ново-Савиновском районе в границах улиц Адоратского, Чистопольской и проспекта Ямашева в следующем году появится новый детский сад. Учреждения строят по новому типовому проекту на 220 мест, 100 из которых – для детей в возрасте до трех лет, 120 – от трех до семи лет.

Детский сад смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них специально оборудуют входные группы, пандусы и установят лифт.

Строительство ведется по нацпроекту «Демография», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

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