В Ново-Савиновском районе Казани откроют детский сад на 220 мест

В Ново-Савиновском районе в границах улиц Адоратского, Чистопольской и проспекта Ямашева в следующем году появится новый детский сад. Учреждения строят по новому типовому проекту на 220 мест, 100 из которых – для детей в возрасте до трех лет, 120 – от трех до семи лет.

Детский сад смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них специально оборудуют входные группы, пандусы и установят лифт.

Строительство ведется по нацпроекту «Демография», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.