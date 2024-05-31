В Ново-Савиновском районе появилась новая платная парковка

В Казани появилась ещё одна платная парковка. Отмечается, что она вмещает 144 автомобиля и размещена на улице Козина вдоль домов №2 и №8. Один час пользования местом стоит 30 рублей.

Теперь количество машиномест на платных парковках города увеличено до 9 643. В мэрии города уточнили, что изменения внесены в реестр платных муниципальных парковок.

Однако есть городские парковки, где количество возможных машиномест сокращено. Например, на улице Туфана Миннуллина, где раньше было 37 мест, а теперь 11, и на улице Николая Ершова, где число уменьшилось с 22 до 16 доступных.