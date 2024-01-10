В новогодние каникулы Госавтоинспекции было не до отдыха

Беспокойный первый день

Год у правоохранителей начался не с отдыха, а с напряженной работы. За первый день года поступило 56 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. 13 человек позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, двое из них вообще не имели водительских прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений на дороге доставлены семь человек, в одном ДТП пострадала женщина-пешеход.

Так, водитель за рулем автомобиля «Опель» на перекрестке улиц Карла Маркса и Гоголя при повороте налево не уступил дорогу и сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ее доставили в ближайшую больницу. По данному факту ГИБДД возбудила дело об административном правонарушении.

На ул. Тэцевской экипажем полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был задержан автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением 29-летнего уроженца Камчатского края, который не имел водительских прав, водительское удостоверение вообще не получал, при этом находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. При проверке по базам было установлено, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль поместили на спецстоянку, а водителя доставили в отдел полиции.

Не обошлось без погони

Около 9 часов вечера на ул. Кул Гали экипажем ДПС был замечен автомобиль, который, не доехав до экипажа, начал скрываться, поехав задним ходом по дороге с односторонним движением в сторону пр. Победы. Экипажем ДПС было организовано преследование. В одном из дворов по ул. Ломжинской автомобиль остановился, водитель вылез из салона и попытался убежать, но был задержан. Нарушителем оказался 16-летний казанец, не имеющий водительских прав. На нарушителя составлены административные материалы, в частности, за неподчинение требованию об остановке, управление автомобилем без прав, опасное вождение. Автомобиль поместили на специальную охраняемую стоянку, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Шутники-видеоблогеры наказаны

Во время мониторинга соцсетей инспекторами отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани был обнаружен видеоролик, в котором водитель внедорожника на площади Тысячелетия катает сноубордиста и лыжника на тросе, привязанном к автомашине. При этом установлено, что лыжником являлся ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности правонарушителей: водитель - девушка 1994 года рождения, сноубордист - владелец автомобиля 1986 года рождения.

Молодые люди свою вину в нарушении правил дорожного движения признали. В отношении девушки составлены административные материалы за опасное вождение, перевозку людей вне кабины и нарушение перевозки детей, в отношении мужчины - за нахождение на проезжей части без цели перехода, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Напомните детям о ПДД

Каникулы закончились, поэтому родителям необходимо еще раз с детьми повторить правила дорожного движения, напоминает Госавтоинспекция Казани. Детский дорожно-транспортный травматизм - это актуальная и существенная проблема всего нашего общества. Родители должны быть примером, в том числе и в части безопасного поведения на дорогах.

Выберите с ребенком самый безопасный путь до школы, пусть он сам проведет вас по нему в школу и обратно домой. Напомните детям, что они должны ходить только по тротуару, быть осторожными и бдительными. Улицу необходимо переходить по пешеходному переходу - зебре. Если дорога регулируется светофором, нужно дождаться зеленого сигнала для пешеходов, затем убедиться, что машины остановились, и только потом переходить проезжую часть.

ЧП с участием юного пешехода произошло 8 января в Нижнекамске. Водитель КАМАЗа проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка на зебре. ДТП произошло днем на проспекте Вахитова. К счастью, 13-летний мальчик получил незначительные травмы, ему оказали необходимую медпомощь. Возбуждено административное расследование. Его ход и результаты проконтролирует прокуратура Нижнекамска.