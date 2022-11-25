В новогодние каникулы между Казанью с Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда

С 23 декабря по 9 января между Казанью с Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Билеты на дополнительные поезда поступят в продажу постепенно. Всего по России в этот период назначат около 1 000 дополнительных поездов. Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону, на сайте, в приложении «РЖД Пассажирам» или на информационных стендах.

Ранее «КВ» сообщали, что с 1 октября на маршруте Аэропорт — Казань появится дополнительный поезд. Со станции Аэропорт поезд будет отправляться ежедневно в 20.35. Прибытие на станцию Казань — в 21.05.