 В новогодние каникулы между Казанью с Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда
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В новогодние каникулы между Казанью с Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда

Билеты поступят в продажу постепенно.

Город
25 ноября 2022  17:11
Автор:
Эдуард Салихов

С 23 декабря по 9 января между Казанью с Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Билеты на дополнительные поезда поступят в продажу постепенно. Всего по России в этот период назначат около 1 000 дополнительных поездов. Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону, на сайте, в приложении «РЖД Пассажирам» или на информационных стендах.

Ранее «КВ» сообщали, что с 1 октября на маршруте Аэропорт — Казань появится дополнительный поезд. Со станции Аэропорт поезд будет отправляться ежедневно в 20.35. Прибытие на станцию Казань — в 21.05.

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