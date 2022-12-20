 В новогодние каникулы Татарстан посетят порядка 180 тыс. туристов
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В новогодние каникулы Татарстан посетят порядка 180 тыс. туристов

Загрузка гостиниц и хостелов на многие даты достигала 95—97%.

Республика
20 декабря 2022  11:41
Автор:
Дамира Хайрулина

Около 170-180 тыс. туристов планируют принять в Татарстане в дни новогодних каникул. Таким предположением в ходе брифинга поделился председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

«Мы ожидаем, что количество туристов составит порядка 17-180 человек. Это большая нагрузка на все объекты размещения, питания, туристические объекты», - сказал он, отметив, что загрузка гостиниц и хостелов на многие даты достигала 95—97%.

По словам Иванова, пиковые дни заезда придутся на начало января.

«На сегодняшний день мы видим, что динамика по сравнению с прошлым годом у нас выше, то есть где-то на 10-11% туристический поток будет выше на новогодние каникулы. Уже с последних чисел декабря увидим большое количество гостей в центральной части города, всех туристических локациях – музеях, катках, парках», - пояснил он.

Иванов отметил, что для татарстанцев в дни новогодних каникул будет работать новый сегмент отдыха за городом кемпинги и глэмпинги.

«На сегодня их работает 19 штук. Они подготовили новогодние предложение», - добавил он.

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