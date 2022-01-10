В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили 2,3 млн поездок на общественном транспорте

В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили свыше 2,3 млн поездок на общественном транспорте. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.

За 9 дней на телефон горячей линии по транспорту поступило 165 звонков — жителей интересовало, как добраться до елки и как работает общественный транспорт в праздники.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в праздники в казанском электротранспорте выявили пятьдесят пассажиров без QR-кодов. На двух пассажиров полицейские составили административный протокол.