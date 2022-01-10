 В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили 2,3 млн поездок на общественном транспорте
news_header_top_970_100

В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили 2,3 млн поездок на общественном транспорте

За 9 дней на телефон горячей линии по транспорту поступило 165 звонков — жителей интересовало, как добраться до елки и как работает общественный транспорт в праздники.

Город
10 января 2022  12:41
Автор:
Эдуард Салихов

В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили свыше 2,3 млн поездок на общественном транспорте. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов. 

За 9 дней на телефон горячей линии по транспорту поступило 165 звонков — жителей интересовало, как добраться до елки и как работает общественный транспорт в праздники.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в праздники в казанском электротранспорте выявили пятьдесят пассажиров без QR-кодов. На двух пассажиров полицейские составили административный протокол.

Новости
В Татарстане мужчина угрожал расправой прибывшему по вызову полицейскому
В Казани с начала года выпало 73% от месячной нормы осадков
На сайте ГИБДД произошел сбой: водители не могли проверить штрафы
На ремонт дорог в Челнах направят свыше 2 млрд рублей
Мэр Челнов раскритиковал доклад главного санврача города за ослабление антиковидных мер
В России по «Пушкинской карте» разрешат покупать билеты на кино, снятое при поддержке Минкульта
В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили 2,3 млн поездок на общественном транспорте
Власти Татарстана определили точки, где запрещается продажа алкоголя