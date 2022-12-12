В новогодние праздники для казанцев выступят группы «Нееет, ты что» и «Манго Буст»

Хедлайнерами запланированного на новогодние праздники концерта в Горкинско-Ометьевском лесу станут музыкальные коллективы «Нееет, ты что» и «Манго Буст». Об этом сообщила сегодня в ходе «делового понедельника» руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«Молодежный концерт с участием местных и приглашенных музыкантов состоится 6 января в Горкинско-Ометьевском лесу. Гостей мероприятия ждут выступление сразу двух хедлайнеров – музыкального коллектива из Дагестана «Нееет, ты что» и «Манго Буст» из Йошкар-Олы», - сказала она.

По ее словам, в этом же парке 24 декабря и 5 января покажут новогоднюю сказку в исполнении молодежного кукольного театра «За 4 стеной».