 В новогоднюю ночь более 300 росгвардейцев охраняли казанские «елки»
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В новогоднюю ночь более 300 росгвардейцев охраняли казанские «елки»

Нарушений общественного порядка выявлено не было.

Город
1 января 2022  15:53
Автор:
Ольга Полякова

В новогоднюю ночь более 300 росгвардейцев вместе с сотрудниками МВД по РТ и работниками ЧОО охраняли общественный порядок на казанских елочных городках. Об этом «Казанским ведомостям» сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Помимо елочного городка у Центра семьи «Казан», Росгвардия патрулировала и другие места массового отдыха горожан. Наиболее крупными из которых были парки «Черное озеро» и «Сосновая роща». 

В сообщении отмечается, что в новогоднюю ночь нарушений общественного порядка со стороны казанцев не наблюдалось.

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