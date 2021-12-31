 В Новогоднюю ночь в православных храмах Казани пройдут службы
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В Новогоднюю ночь в православных храмах Казани пройдут службы

Богослужения пройдут в Духосошественском храме, храме Ярославских чудотворцев и других.

Республика
31 декабря 2021  10:01
Автор:
Николай Лукоянов

В Новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января в православных храмах Казани пройдут службы, сообщает мэрия города.

В некоторых из них церемония начнется с часов и исповеди, а в конце литургии пройдет молебен на новолетие.

Богослужение начнется в Духосошественском храме в 23:30, в храме Ярославских чудотворцев в 23:30, в Пятницкой церкви Казани в 23:00, в Новоиерусалимском архиерейском подворье в 22:00, в храме праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии богослужение начнется в 23:40.

Также в Новогоднюю ночь службы пройдут в Раифском Богородицком мужском монастыре, Свияжском Богородице-Успенском мужском монастыре и Никольском соборе Чистополя, сообщает Татарстанская митрополия.

 

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