В новом Центре дзюдо в Казани прошли открытые уроки проекта «Мой первый пояс дзюдо»

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Город
14 февраля 2024  20:22
Автор:
Эндже Гарафиева

В гимназии №107, где расположен новый Центр дзюдо, провели мастер-классы от титулованных атлетов в рамках всероссийского проекта «Мой первый пояс дзюдо». Он реализуется Федерацией дзюдо России. Участники — учащиеся образовательных учреждений с 1-го по 5-й классы.

В первые же дни старта проекта в гимназии изъявили заниматься этим видом спорта свыше 700 детей. Для ознакомления учеников с дзюдо пройдут 10 уроков, по итогам которых каждый участник получит свой первый, белый пояс. Занятия будут проходить с самого утра и до 15:00 каждый день. 

«Мой первый пояс дзюдо» — это федеральный проект, он реализуется с января по март при поддержке региональной Федерации дзюдо. Направлен на популяризацию спорта в обществе, а также повышение квалификации тренеров и учителей дзюдо, работающих с детьми младшего школьного возраста.

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