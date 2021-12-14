В новом году татарстанцы смогут купить туры по программе кешбека

В Татарстане с 18 января 2022 года стартуют продажи по программе туристического кешбэка. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Новый этап туристического кэшбека затрагивает зимние месяцы и весенний сезон. Это прекрасный период, чтобы отдохнуть в санаториях, на горнолыжных курортах, а также посетить исторические и культурные центры России и Татарстана», — рассказал Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, новый этап туристического кэшбека предоставляет возможность сэкономить деньги или потратить их во время поездки на питание, покупки или развлечения.

Туристам, которые купили туры по программе, на карту вернется 20% от стоимости путевки или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить нужно картой МИР.

При этом, с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Продажи путевок продлятся до 12 апреля.