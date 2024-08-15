В новом учебном году в Казани откроют больше 50 педагогических классов

В новом учебном году в Казани откроется 54 педагогических класса в 28 школах города. Об этом сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

Проект «Новый педагогический класс Казани», стартовавший в прошлом году, помогает школьникам, планирующим стать учителями, получить углубленные знания по педагогике и психологии. В этом году в педклассах будут учиться почти 1400 человек.

Помимо профильных предметов, для учеников организуют профессиональные пробы, олимпиады, форсайт-сессии, интеллектуальные квизы. Партнерами проекта выступают ведущие вузы Казани и Татарстана.

В планах на новый учебный год – профильные смены в Крыму и лагере «Байтик» для 200 учеников педклассов.

Казанский проект вызвал интерес у коллег из других городов. Для обмена опытом в столицу Татарстана приезжали представители системы образования из Ташкента, Якутии, Красноярска, Нижнекамска.