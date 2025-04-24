В Новошешминском районе назначен новый глава

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Республика
24 апреля 2025  11:57

В Новошешминском районе произошла смена руководства: вместо Вячеслава Козлова, возглавлявшего район с 2010 года, главой назначен Егор Тарнавский. Ранее он занимал должность заместителя министра экологии Татарстана.

Вячеслав Козлов за время своей работы прошёл путь от помощника бригадира в колхозе до руководящих должностей в Новошешминском районе и Чистополе. Его преемник, Егор Тарнавский, 1989 года рождения, имеет экономическое образование и опыт работы в муниципальных и исполнительных органах власти.

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