В Новошешминском районе Татарстана объявили карантин из-за бешенства

В Новошешминском районе Татарстана, в Утяшкинском сельском поселении, введен строгий карантин из-за обнаружения бешенства у животных. Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал соответствующий указ. Это уже четвертый случай опасной болезни в Татарстане за последние два месяца, причем очаг заражения нашли совсем рядом с жилым населенным пунктом, сообщает «Татар-информ».

Вокруг места, где выявили бешенство, установлена особая зона строгого контроля радиусом три километра. В этой зоне полностью запрещено лечить больных животных, перемещать скот, снимать шкуры с непривитых животных, а также находиться посторонним людям. Доступ разрешен только владельцам животных, ветеринарам и специальным работникам, которые занимаются ликвидацией вспышки болезни.

В более широкой зоне, радиусом десять километров (она охватывает Утяшкинское и соседнее Зиреклинское сельские поселения), также действуют серьезные ограничения: отменены все ярмарки, выставки и любые другие мероприятия, связанные с передвижением животных. Вывоз животных, которые могут заразиться бешенством (например, коров или овец), разрешен только напрямую на специальные площадки для убоя. Кроме того, запрещено отлавливать диких зверей и вывозить любых животных за пределы этой зоны риска.

Эти карантинные меры будут действовать как минимум 60 дней, начиная с момента, когда будет уничтожено последнее животное с подозрением на бешенство. Все эти шаги предприняты для срочной остановки распространения смертельно опасного вируса и защиты людей и животных.