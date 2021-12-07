 В ноябре в «Народный контроль» стали чаще обращаться по поводу благоустройства и состояния дорог
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В ноябре в «Народный контроль» стали чаще обращаться по поводу благоустройства и состояния дорог

Всего из РТ в ноябре в «Народный контроль» было направлено 11 405 уведомлений.

Город
7 декабря 2021  09:14
Автор:
Николай Лукоянов

В ноябре в «Народный контроль» больше всего завок поступило по поводу благоустройства территорий и состояния дорог, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Всего из РТ в ноябре в «Народный контроль» было направлено 11 405 уведомлений, что почти на 2 тыс. меньше, чем в октябре. Тогда  поступило 13 033 заявки.

По категории «Комплексное благоустройство территории» было получено 3659 заявок, а в категорию «Содержание и ремонт муниципальных дорог» было направлено 1793 заявки.

Также в список по частным обращениям вошла категория «Организацию дорожного движения» – 852 обращения, и «Организацию наружного освещения» — 796 заявок.

Несмотря на то, что службы стараются оперативно реагировать на поступившие заявки, среди них есть нерешенные вопросы. Например, это целый комплекс недоработок в Советском районе Казани: неудовлетворительное состояние дорог и детских площадок.

 

 

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