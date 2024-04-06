В Нурлате взорвался газ в многоквартирном доме, есть пострадавшие и погибшая

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Республика
6 апреля 2024  22:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В двухэтажном доме на Заводской улице в Нурлате взорвался бытовой газ, пишет «Татар-информ». Стены дома разрушены.

Спецслужбы завершили ликвидацию последствий пожара, возникшего после взрыва. Горели четыре квартиры. На место прибыл прокурор города. Организована проверка, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В республиканском министерстве здравоохранения заявили, что пострадали несколько человек.

Из-под завалов спасли троих жильцов, одна пожилая женщина скончалась от полученных травм. 

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Новости
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