В Нурлате взорвался газ в многоквартирном доме, есть пострадавшие и погибшая

В двухэтажном доме на Заводской улице в Нурлате взорвался бытовой газ, пишет «Татар-информ». Стены дома разрушены.

Спецслужбы завершили ликвидацию последствий пожара, возникшего после взрыва. Горели четыре квартиры. На место прибыл прокурор города. Организована проверка, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В республиканском министерстве здравоохранения заявили, что пострадали несколько человек.

Из-под завалов спасли троих жильцов, одна пожилая женщина скончалась от полученных травм.